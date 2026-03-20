ДМС для губернатора Петербурга и чиновников обойдется в 358 млн рублей

В Санкт-Петербурге ищут компанию для оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию губернатора и сотрудников городского правительства. На это готовы потратить чуть более 358 млн рублей, следует из опубликованной закупки, документы которой изучил «Ъ Северо-Запад».

Срок страхования лиц составляет один год со дня выдачи полиса ДМС. Условия, распространяющиеся на губернатора, лиц, замещающих должности госслужбы, «руководителей» высшей группы должностей госслужбы и «помощников (советников)» главной группы должностей, также действуют и для членов их семей (супруги и дети).

Ориентировочное число лиц, подлежащих страхованию, составляет 11,7 тыс. человек. Размер страховой суммы по контракту должен быть не менее 8,5 млн рублей на одного застрахованного человека. В ДМС входят первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому, первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю «стоматология», скорая медицинская помощь и специализированная медпомощь в стационарных условиях. Перечень оказываемых услуг зависит от категории, к которой относится чиновник.

