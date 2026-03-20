Alibaba запланировал увеличить выручку с ИИ-сервисов до $100 млрд

Китайский интернет-холдинг Alibaba Group объявил о падении чистой прибыли в последнем квартале 2025 года на 66% к аналогичному периоду предыдущего года, до 15,6 млрд юаней ($2,2 млрд). Это произошло из-за «снижения доходов от операционной деятельности». Вместе с тем, значительно выросла выручка от продуктов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает AFP.

CEO компании Эдди Ву на конференции 19 марта отметил, что выручка подразделения облачной аналитики в отчетный период выросла на 36% в годовом исчислении. Драйвером развития он назвал ИИ. «Бизнес-цель ИИ-стратегии Alibaba предельно ясна. Наша задача — за ближайшие пять лет преодолеть отметку в $100 млрд совокупной внешней выручки от облачных и ИИ-сервисов», — объявил господин Ву (цитата по «Интерфаксу»).

Китайские ИИ-инструменты в основном используются для отправки электронных писем или бронирования авиабилетов, и позиционируются как следующий технологический рубеж после генераторов текста и изображений. Модели Alibaba с открытым исходным кодом Qwen пользуются популярностью у программистов по всему миру, и, по словам Эдди Ву, потребительский интерфейс Qwen превысил 300 млн активных пользователей в месяц. На этой неделе Alibaba анонсировала ИИ-агента для бизнеса под названием Wukong, который в настоящее время находится в стадии бета-тестирования.

По оценкам AFP, управляющая несколькими крупнейшими китайскими онлайн-платформами для покупок компания столкнулась с проблемами в основном бизнесе из-за ценовых войн и спада потребления в КНР.

Эрнест Филипповский