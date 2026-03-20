Экономика Петербурга не ощутила влияния ситуации в районе Персидского залива

Грузооборот петербургского порта не изменился на фоне обстановки в районе Персидского залива. Это связано с объемом экспортных поставок из России в ту зону, заявил во время прямой линии вице-губернатор Валерий Москаленко.

Чиновник отметил, что существенного количества поставок грузов в ту зону нет. В то же время есть виды продуктов, которые отправлял Иран. Пока временно в Петербург не приходят фрукты, но эта история не критична для города. Ситуация в районе Персидского залива не отражается на компаниях, работающих в порту Петербурга.

Господин Москаленко добавил, что период 2022 года был более тяжелым. Тогда на фоне санкций приостановилась перевалка портами Европы грузов, которые шли из Юго-Восточной Азии, из Индии, из стран Латинской Аамерики в порт Петербурга. На тот момент на Большой порт Санкт-Петербурга приходилось 40% контейнерной перевалки, город лидировал по этому показателю.

«Да, ситуация изменилась — океанские лайнеры напрямую не могут доходить в силу глубины фарватера, и вся перевалка осуществлялась в Германии и ещё там в паре стран, и дальше по портам Балтийского моря фидерными судами доставлялось. Коллеги из европейских стран заблокировали, и, конечно, тогда были серьезные падения, серьезное падение товарооборота грузопотока на Большой порт Санкт-Петербурга»,— заявил Валерий Москаленко.

Татьяна Титаева