В Москве студенту дали 20 суток за сторис с нацистской символикой

Головинский суд Москвы назначил студенту колледжа 20 суток административного ареста за сторис в Telegram с нацистской символикой. Информация об этом содержится в судебных материалах, передает ТАСС.

Согласно решению суда, студент опубликовал видеозапись, где мужчина занимается в спортивном зале. В документе указано, что его лицо «скрыто символом в виде круга, внутри которого имеются 12 радиальных рун зиг, который является нацистской символикой "Черное солнце", использовавшейся в нацистской Германии».

Суд признал студента виновным по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). На него составили три протокола по одной статье: по одному его арестовали на пять суток, по другому — еще на пять, по третьему — на 10. При этом подсудимый не согласился с решениями суда и подал на них апелляцию.