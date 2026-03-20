КНДР провела учения пехотных и танковых войск
В Пхеньяне прошли тактические учения пехотных и танковых подразделений, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Целью была отработка взаимодействия при наступлении, включая подавление противотанковой обороны с последующим штурмом.
В учениях участвовали рота кавалерийского полка, включающая танки нового типа, подразделения специального назначения, а также ударные беспилотники.
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил удовлетворение ходом учений, назвав новый основной боевой танк «образцом, не имеющим себе равных в мире» по ударной мощи, мобильности и защищенности. В ходе демонстрации система активной защиты танка перехватила 100% противотанковых ракет и дронов, атаковавших с разных направлений.