Китай экстрадировал обвиняемого в коррупции гражданина России

Китай экстрадировал гражданина России, которого разыскивали по каналам Интерпола за посредничество во взяточничестве, сообщило МВД. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в 2024 году.

По версии следствия, с 2020 по 2023 год мужчина получал от подмосковного филиала столичного вуза взятки, которые передавал преподавателям за сдачу экзаменов. После возбуждения уголовного дела злоумышленника отправили под стражу, но тот скрылся за границей. В апреле 2024 года его объявили в международный розыск.

Обвиняемого задержали на территории Китая. Власти КНР удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче фигуранта. 20 марта в аэропорту Гуанчжоу его передали российским правоохранительным органам и доставили в Москву.