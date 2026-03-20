WSJ: Трамп согласился пересмотреть подход к массовой депортации

Президент США Дональд Трамп признал, что некоторые меры его администрации в сфере массовой депортации зашли слишком далеко. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

По словам собеседников издания, в разговорах с советниками и супругой Меланией американский президент отметил, что избирателям не нравится сам термин «массовая депортация» и связанный с ним хаос в городах. Господин Трамп намерен сместить акцент на аресты «плохих парней» — преступников, представляющих угрозу обществу.

Инициатором изменений выступил глава пограничной службы Белого дома Том Хоман, который призвал сосредоточиться на рутинных арестах, а не на резонансных рейдах. Количество ежедневных задержаний уже снизилось с более чем 1,5 тыс. до примерно 1,2 тыс.

Смена курса совпала с выдвижением на пост главы МВБ сенатора Марка Уэйна Маллина, который пообещал переориентировать ICE на сотрудничество с местными властями и отменить некоторые распоряжения предшественницы Кристи Ноэм, отмечает WSJ.