WSJ: Трамп согласился пересмотреть подход к массовой депортации
Президент США Дональд Трамп признал, что некоторые меры его администрации в сфере массовой депортации зашли слишком далеко. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп
По словам собеседников издания, в разговорах с советниками и супругой Меланией американский президент отметил, что избирателям не нравится сам термин «массовая депортация» и связанный с ним хаос в городах. Господин Трамп намерен сместить акцент на аресты «плохих парней» — преступников, представляющих угрозу обществу.
Инициатором изменений выступил глава пограничной службы Белого дома Том Хоман, который призвал сосредоточиться на рутинных арестах, а не на резонансных рейдах. Количество ежедневных задержаний уже снизилось с более чем 1,5 тыс. до примерно 1,2 тыс.
Смена курса совпала с выдвижением на пост главы МВБ сенатора Марка Уэйна Маллина, который пообещал переориентировать ICE на сотрудничество с местными властями и отменить некоторые распоряжения предшественницы Кристи Ноэм, отмечает WSJ.