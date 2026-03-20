Сенаторы США призвали ограничить доступ китайских компаний к биржам США

Глава банковского комитета Сената республиканец Тим Скотт и сенатор-демократ Элизабет Уоррен направили совместное письмо председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Полу Аткинсу с требованием усилить контроль за китайскими компаниями, размещающими акции на американских биржах. Инициативу поддержали все 13 республиканцев в комитете и пять демократов.

Глава банковского комитета Сената США Тим Скотт

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Глава банковского комитета Сената США Тим Скотт

Как сообщает Financial Times, в обращении законодатели предупредили об «уникальных рисках для национальной безопасности, целостности рынка и защиты инвесторов», связанных с допуском китайских эмитентов. Особое внимание уделено непрозрачным структурам с переменным процентным доходом (VIE).

«SEC должна изучить, как используются эти структуры, поскольку они могут способствовать достижению целей китайского правительства, подрывая защиту инвесторов и принципы справедливых, упорядоченных и эффективных рынков»,— указано в письме.

Сенаторы также выразили обеспокоенность тем, что американский капитал направляется в китайские компании, которые могут содействовать модернизации вооруженных сил КНР.