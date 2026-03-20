Минпросвещения попросило включить образовательные ресурсы в «белые списки»

Минпросвещения направило в Минцифры предложение о включении образовательных сайтов и цифровых сервисов в «белые списки».

«В случаях замедления доступа к сети интернет одна из важнейших задач — обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других категорий граждан к необходимым образовательным платформам. Для этого сформирован перечень ресурсов, доступ к которым гарантированно сохраняется. Мы предлагаем включить в него сервисы Минпросвещения России»,— сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в мессенджере Max.

В «белый список» предлагается внести официальный сайт министерства, цифровых помощников ученика, педагога и родителя, портал «Цифровая образовательная среда ДПО», конструкторы рабочих программ и учебных планов, а также ресурсы «Земский учитель», «Усыновление в Российской Федерации», «Растимдетей.рф» и портал «Десятилетие детства».