В Болгарии освободили россиянина, задержанного по делу о взрыве в Бейруте

Власти Болгарии освободили россиянина Игоря Гречушкина, задержанного в сентябре 2025 года в аэропорту Софии. Об этом «РИА Новости» сообщила его адвокат Екатерина Димитрова. Гречушкин был арестован по запросу Ливана в связи с расследованием взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года.

По версии следствия, взрыв произошел в результате детонации на складе с аммиачной селитрой, конфискованной в 2014 году с судна Rhosus, которое связывали с россиянином. Гречушкин также имеет гражданство Кипра. В результате взрыва погибли 215 человек, 6 тыс. пострадали. Было разрушено более 6 тыс. зданий.