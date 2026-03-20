Politico: Мелони сообщила о понимании позиции Орбана по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила на закрытом саммите ЕС, что понимает причины, по которым премьер Венгрии Виктор Орбан заблокировал уже согласованный кредит ЕС Украине на €90 млрд. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, госпожа Мелони сказала, что поддерживает немедленное выделение средств Украине. Одновременно она назвала нормальным, что Виктор Орбан решил использовать право вето.

Как процитировал один из источников, премьер Италии считает позицию Венгрии нормальной, потому что «все меняется». Офис правительства Италии отверг слова собеседников Politico, назвав сведения безосновательными.