Пезешкиан: военная операция США против Ирана разрушает мировую правовую систему

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что военная операция США представляет собой новый подход к разрешению международных конфликтов, угрожающий мировому правопорядку.

«Агрессия США против Ирана и убийство иранского верховного лидера (Али Хаменеи,— “Ъ”) являются новым подходом к международным конфликтам, который разрушит мировые правовые системы»,— написал господин Пезешкиан в соцсети Х.

Иранский президент добавил, что если международное сообщество не даст твердого отпора подобным решениям, то «пламя этого огня сожжет многих».