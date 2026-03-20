DR: Дания готовилась к реальной войне за Гренландию

Датские военнослужащие, направленные в Гренландию в январе, готовились к возможному вооруженному столкновению с США, сообщило издание DR со ссылкой на источники в правительствах и разведках Дании, Франции и Германии.

По словам собеседников издания, военнослужащие привезли взрывчатку для уничтожения взлетно-посадочных полос в Нууке и Кангерлуссуаке. Это должно было помешать американским самолетам высаживать десант в случае, если президент США Дональд Трамп отдал бы приказ о захвате острова. Кроме того, в Гренландию доставили кровь из датских банков крови — на случай помощи раненым в боевых действиях.

Дональд Трамп заявлял, что Гренландия необходима США для обеспечения нацбезопасности. В противном случае, по его словам, остров возьмут под контроль Россия или Китай. 22 января на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте господин Трамп договорился о плане по Гренландии, детали которого публично не разглашались.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп развернулся над Гренландией».