Крестовый поход США

Представители администрации Дональда Трампа за минувшие три недели перечислили множество разных, порой противоречащих друг другу или даже взаимоисключающих причин, по которым США вместе с Израилем развязали войну против Ирана. Одной из них — религиозной — в СМИ и общественной дискуссии в самих США уделяется удивительно мало внимания, притом что те, кто считает эту войну «священной», занимают в американской системе власти весьма высокие посты. “Ъ” разбирался, почему американским военным говорят, что Трамп «помазанник Божий», зачем накануне войны 1 тыс. американских пасторов посетили Израиль и причем тут татуировки на теле военного министра США Пита Хегсета.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Вскоре после начала войны США и Израиля против Ирана Военный фонд свободы вероисповедания (MRFF — некоммерческая организация, занимающаяся защитой прав военнослужащих) начал получать большое количество жалоб от представителей разных родов войск, включая морскую пехоту, военно-воздушные и космические силы.

Суть обращений, которых уже за первую неделю скопилось больше 200, была схожей: командиры убеждают солдат, что все происходящее это «часть божественного плана». По словам одного из сержантов, им было объявлено, что «президент Трамп был помазан Иисусом зажечь сигнальный огонь в Иране, чтобы вызвать Армагеддон и отметить скорое возвращение Христа на Землю».

Президент фонда Мики Вайнштейн с беспокойством заявил журналистам, что все указывает на рост «христианского экстремизма в армии» США.

Обращающиеся к правозащитникам военнослужащие, по его словам, сообщают о «безграничной эйфории своих командиров», которые считают войну против Ирана «санкционированной Библией» и видят в ней «неоспоримый признак быстрого приближения христианского "Конца времен"».

Такой подход к противостоянию с Ираном продвигается в США с самого верха. В начале марта, когда война была уже в разгаре, в Овальном кабинете Белого дома собрались около 20 влиятельных пасторов-евангелистов со всей страны, чтобы в ходе коллективной молитвы над Дональдом Трампом (он сидел за своим столом, а они стояли полукругом, возложив ладони на его плечи) попросить для президента «божественного руководства, мудрости и защиты». Сам президент называет себя христианином-протестантом, но без привязки к деноминациям.

Организовала мероприятие давняя соратница Дональда Трампа — телепроповедница так называемого Евангелия процветания, а с прошлого года старший советник Управления Белого дома по делам веры Пола Уайт-Кейн.

«Евангелие процветания» подразумевает, что Бог вознаграждает здоровьем, богатством и счастьем тех, кто мыслит позитивно и финансово поддерживает церковь.

Сама Пола Уайт-Кейн — миллионерша — в прошлом году подверглась критике в СМИ после того, как в одной из телепроповедей предложила «семь сверхъестественных благословений» за $1 тыс., включая выделение личного ангела-хранителя. С Трампом она тесно сотрудничает с 2002 года. В ходе его второй предвыборной кампании она объявила, что «христиане, которые не отдают свой голос ему, будут отвечать перед Богом».

Читать коллективную молитву 5 марта она пригласила популярного калифорнийского евангельского пастора Грега Лори, объявившего вскоре после начала войны США и Израиля против Ирана, что все это часть пророчества о конце света, ведущего ко второму пришествию Иисуса Христа.

Среди собравшихся был и Джон Хейджи, основатель «Объединения христиан за Израиль» (CUFI), крупнейшей христианской сионистской организации США, насчитывающей более 10 млн членов. Операцию «Эпическая ярость» против Ирана он назвал «божьим промыслом», а тем, кто «угрожает миру в Иерусалиме», пригрозил небесными карами.

По данным исследовательского центра Pew Research Center за 2025 год, в США насчитывается около 162 млн христиан, что составляет около 63% взрослого населения страны. Из них около 78 млн считают себя протестантами-евангелистами, включая более 30 млн человек, причисляющих себя к христианским сионистам, для которых поддержка Израиля является библейским императивом. Эта последняя группа традиционно весьма влиятельна в американских политических и деловых кругах.

Самый известный христианский сионист в администрации Дональда Трампа — его военный министр (так с прошлого года в США называется министр обороны) Пит Хегсет.

На брифинге 2 марта Пит Хегсет сказал, что молится о «библейской мудрости» при принятии решений о войне против Ирана. При этом он пообещал, что «смерть и разрушения будут сыпаться с неба (Ирана.— “Ъ”) весь день напролет», отметив, что «единственные, кому сейчас нужно беспокоиться,— это иранцы, которые думают, что они будут жить».

Общение с прессой он завершил молитвой: «Я закончу словами из Священного Писания. Благословен Господь, моя опора, который готовит мои руки к войне, а пальцы — к сражению... Он — мой любящий Бог и моя крепость... мой щит, в котором я нахожу прибежище».

В 2020 году Пит Хегсет (тогда он еще работал телеведущим и комментатором на прореспубликанском канале Fox News) выпустил книгу «Американский крестовый поход», в которой говорится о необходимости противостояния, в том числе силовыми методами, распространению ислама в США и мире.

«Так называемая терпимость попахивает капитуляцией перед исламистами, потому что это так и есть. Иисус действительно говорил нам подставлять другую щеку, но я почти уверен, что в то время он не давал советов министру обороны»,— пишет Пит Хегсет в своей книге.

На его груди татуировка с Иерусалимским крестом — одним из символов средневековых Крестовых походов, а на руке тату с надписью «Deus Vult» (с латыни «Этого хочет Бог» или «На то воля Божья»). В книге Пит Хегсет поясняет, что это был «клич христианских рыцарей, шедших маршем на Иерусалим».

Среди других влиятельных американских христианских сионистов: спикер Палаты представителей Майк Джонсон («Библия обязывает нас стоять на стороне Израиля»), внесенный в российский перечень террористов и экстремистов сенатор Линдси Грэм («Война против Ирана — религиозная война»), сенатор Тед Круз («Библия научила меня, что те, кто благословляет Израиль, будут благословлены, а те, кто проклинает Израиль, будут прокляты. Я бы хотел быть на стороне первых»), сенатор Кевин Кремер («США несут библейскую ответственность перед Израилем»), посол США в Израиле Майк Хакаби («Было бы хорошо, если бы они (Израиль.— “Ъ”) забрали все (весь Ближний Восток.— “Ъ”)» и многие другие.

Израильские власти активно поддерживают это движение, в том числе через многочисленные, хорошо финансируемые и весьма влиятельные лоббистские структуры в США. В конце декабря по приглашению одной из них в ознакомительный тур в Израиль съездила тысяча американских пасторов-евангелистов. Помимо посещения священных мест они встретились с израильскими официальными лицами, генералами, руководителями разведки и президентом Ицхаком Герцогом.

Джо Кент, на днях покинувший пост главы центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США из-за несогласия с войной против Ирана, заявил, что решение о ее начале власти США принимали под давлением Израиля и на основе утверждений израильской стороны (в том числе о ядерном и ракетном потенциале Ирана), которые часто не соответствовали данным американской разведки.

О том, что на принятие решений в США мог повлиять и религиозный фактор, в американских СМИ пишут меньше, чем можно было бы ожидать с учетом всего выше перечисленного.

Но тема становится все более обсуждаемой. «Тысячи, если не миллионы евангельских христиан придерживаются мнения, что продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке каким-то образом приведут к возвращению Христа. И это их право — верить в такие вещи,— говорится в колонке Джоса Джозефа, бывшего морпеха, воевавшего в Ираке, опубликованной в издании The Hill.— Но возникает серьезная проблема, когда Трамп, министр обороны Пит Хегсет, Хакаби и компания начинают использовать эти убеждения для оправдания ведения, продолжения или расширения и без того непопулярной войны».

Во властных структурах США подобные обвинения отвергают. На вопрос журналиста телеканала CBS, подходит ли он к войне против Ирана с религиозной точки зрения, Пит Хегсет ответил: «Очевидно же, что мы сражаемся с религиозными фанатиками, которые стремятся создать ядерный потенциал, чтобы устроить некий религиозный Армагеддон».

Елена Черненко