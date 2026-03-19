Гитариста AC/DC Стиви Янга госпитализировали в Буэнос-Айресе

Ритм-гитариста австралийской рок-группы AC/DC госпитализировали в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил Reuters представитель группы. По его словам, музыкант чувствует себя хорошо и планирует выйти на сцену 23 марта.

Господина Янга госпитализировали «из соображений предосторожности», добавил собеседник Reuters. Музыкант проходит «полный комплекс обследований». У AC/DC запланированы три концерта в Буэнос-Айресе — 23, 27 и 31 марта. Предыдущее выступление состоялось в Чили.

Стиви Янг присоединился к AC/DC в 2014 году, заменив своего дядю Малькольма Янга, который покинул группу из-за болезни.