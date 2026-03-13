Никто не захотел строить корпус райбольницы в Воронежской области за 1,4 млрд

Конкурс на строительство терапевтического корпуса для Россошанской райбольницы в Воронежской области признали несостоявшимся. Это связано с отсутствием заявок на торги, следует из данных портала госзакупок. Начальная цена контракта составляла 1,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектный институт «Гипрокоммундортранс» Фото: Проектный институт «Гипрокоммундортранс»

Согласно конкурсной документации, за эти средства предлагалось разработать необходимую документацию, включая дизайн-проект, возвести терапевтический корпус, кислородно-газификационную станцию и блочно-модульную котельную, обустроить наружные сети и системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, благоустроить и озеленить территорию. Работы нужно было выполнить в четыре этапа до 1 апреля 2028 года.

Общая площадь застройки корпуса — 2,8 тыс. кв. м. В здании переменной этажности (от двух до семи этажей) предусмотрено 127 коек, включая две в приемном отделении. На первом этаже планируют разместить приемное и рентгенологическое отделения, лабораторию срочных анализов, а также помещения физиотерапии. Отмечается, что терапевтический корпус больницы будет соединен с новым хирургическим корпусом, который еще не построен.

Новый конкурс на строительство объекта пока не объявлен.

В июне 2021 года проектный институт «Гипрокоммундортранс», входящий в группу компаний воронежского бизнесмена Эдуарда Краснова, выиграл подряд на проектирование терапевтического и хирургического корпусов райбольницы. По данным портала госзакупок, в июле с компанией заключили контракт за 14,9 млн руб. при начальной цене 22,7 млн руб. Впоследствии стоимость работ выросла до 16,4 млн руб. Исполнение контракта было завершено в декабре 2022 года.

Алина Морозова