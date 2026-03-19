Исправленные версии песен «Агаты Кристи» вернули на российские стриминги
Песни свердловской рок-группы «Агата Кристи» вновь стали доступны для прослушивания на российских музыкальных платформах, но в измененном виде. Ранее композиции были удалены в связи с упоминанием наркотических веществ.
Вадим Самойлов
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Судя по странице коллектива на «Яндекс Музыке», трек «Опиум без никого» теперь называется «Для никого». Из припева песни «Моряк» с альбома «Ураган» убрали слово «гашиш». Альбом «Ураган» восстановлен полностью. Альбомы «Опиум» и «Декаданс» вернулись частично : часть их композиций вошла в сборники «Ностальгия» и «Избранное».
Как пояснял ранее бывший участник группы Вадим Самойлов, в нескольких песнях «Агаты Кристи» обнаружили пропаганду наркотиков. Тогда он пообещал, что в треки внесут небольшие изменения, вычеркнув «какие-то слова».
С 1 марта в России введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.