Исправленные версии песен «Агаты Кристи» вернули на российские стриминги

Песни свердловской рок-группы «Агата Кристи» вновь стали доступны для прослушивания на российских музыкальных платформах, но в измененном виде. Ранее композиции были удалены в связи с упоминанием наркотических веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Самойлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Судя по странице коллектива на «Яндекс Музыке», трек «Опиум без никого» теперь называется «Для никого». Из припева песни «Моряк» с альбома «Ураган» убрали слово «гашиш». Альбом «Ураган» восстановлен полностью. Альбомы «Опиум» и «Декаданс» вернулись частично : часть их композиций вошла в сборники «Ностальгия» и «Избранное».

Как пояснял ранее бывший участник группы Вадим Самойлов, в нескольких песнях «Агаты Кристи» обнаружили пропаганду наркотиков. Тогда он пообещал, что в треки внесут небольшие изменения, вычеркнув «какие-то слова».

С 1 марта в России введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.

Полина Бабинцева