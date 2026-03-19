МАГАТЭ допустило вывоз ядерных материалов из Ирана

Международное агентство по атомной энергии рассматривает возможность вывоза ядерных материалов из Ирана. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Конечно, есть здравый смысл. Ничего не может произойти, пока падают бомбы»,— сказал господин Гросси в интервью CBS News. Он подчеркнул, что Иран как участник Договора о нераспространении ядерного оружия обязан разрешать въезд в страну инспекторам МАГАТЭ.

Власти Ирана отвергали идею вывоза урана в другие страны и прекращения его обогащения. 28 февраля США начали военную операцию против Ирана, одной из целей которой назвали предотвращение создания ядерного оружия в исламской республике.