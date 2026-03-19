МАГАТЭ допустило вывоз ядерных материалов из Ирана

Международное агентство по атомной энергии рассматривает возможность вывоза ядерных материалов из Ирана. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Конечно, есть здравый смысл. Ничего не может произойти, пока падают бомбы»,— сказал господин Гросси в интервью CBS News. Он подчеркнул, что Иран как участник Договора о нераспространении ядерного оружия обязан разрешать въезд в страну инспекторам МАГАТЭ.

Власти Ирана отвергали идею вывоза урана в другие страны и прекращения его обогащения. 28 февраля США начали военную операцию против Ирана, одной из целей которой назвали предотвращение создания ядерного оружия в исламской республике.

