РСХБ передал управление «Макфой» гендиректорам

РСХБ назначил гендиректоров в нескольких компаниях холдинга «Макфа» взамен управляющей компании ООО «РСХБ-Финанс». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Главой управляющей компании «Макфы» ООО «УК "М-Групп"» стал Алексей Тобак. Он также возглавляет «Центр развития проектов», принадлежащий бывшему вице-губернатору Сахалинской области Аркадию Пинчевскому.

Генеральным директором ООО «Первый хлебокомбинат» назначен Олег Хажеев. Раньше он возглавлял «Гороховецкую мануфактуру», псковский филиал «Любятово» и «Салехардский комбинат». Гендиректором ООО «Арком», ООО «Арктика-Сервис», ООО «Темп Автотех», «Темп Интерсервис» и ООО «Экспресс-Карго» стал Станислав Пухаев.

Глава ассоциации «Агропромышленная корпорация "Стойленская нива"» Алексей Бондаренко стал гендиректором ООО «Мишкинский КХП», ООО «Мишкинский продукт», ООО «Новая пятилетка», ООО «Просторы» и ООО «УК "Агромакфа"».

В мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска передал «Макфу» под контроль государства по иску Генпрокуратуры. Ответчиками по иску стали 13 человек, в том числе бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов. Генпрокуратура утверждала, что они совмещали бизнес с работой в госорганах, что нарушает антикоррупционное законодательство.

