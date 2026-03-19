На Дону выявили 6 тыс. незаконных подвесов на ЛЭП

В Ростовской области с начала 2026 года специалисты «Ростовэнерго» выявили шесть тысяч незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает пресс-служба «Россети Юг».

«Провайдеры осуществляют самовольный монтаж ВОЛС на энергообъектах без уведомления и разрешения филиала, без проектной документации, без проведения обследования опор и расчета дополнительной нагрузки на энергообъекты»,— говорится в сообщении. Из-за незаконных подвесов может проихойти схлестывание проводов, которое в дальнейшем приведет к короткому замыканию и пожару.

Уточняется, что этом году с провайдерами заключены соглашения на размещение их оборудования на более чем 12 тысячах опор.

