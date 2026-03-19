Быть или не быть в партере

175 тыс. руб. за билет на «Гамлета» с Юрой Борисовым — спектакль в МХТ имени Чехова еще не вышел, а билеты уже появились у перекупщиков с огромной наценкой. Премьера постановки Андрея Гончарова состоится 14 мая. Главную роль исполнит номинант на «Оскар». Официальные продажи начались 16 марта. Но практически все билеты на четыре майских показа раскупили меньше чем за час. Цены на них стартовали от 1,5 тыс. руб. и доходили до 35 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ

“Ъ FM” позвонил одному из продавцов под видом покупателя и узнал, сколько будет стоить сходить на спектакль:

«Часть билетов электронные, часть — бумажные. Если электронные, я отправляю их через мессенджер, а если он не работает — на почту. Бумажные билеты доставляю курьером по Москве в пределах МКАД бесплатно. Билеты есть, но цены, честно говоря, довольно высокие. Балкон продают по 18-20 тыс. руб., первый ряд партера — около 110 тыс. руб., и его быстро разбирают. Партер тоже почти весь распродан. На премьеру 14 мая мест меньше, цены выше на 2-3 тыс. руб. На 21 мая выбор больше, и больше билетов. Например, амфитеатр, пятый ряд — около 16 тыс. руб.».

Часть билетов на «Гамлета» продают только в кассах, но не более двух в одни руки и без возможности бронирования. Как сообщают «Известия», 16 марта у МХТ имени Чехова выстроились сотни человек. Очередь занимали с семи утра. Люди стояли по несколько часов. О новой постановке стало известно еще летом прошлого года, и тогда ее сразу окрестили одним из главных театральных событий сезона. Интерес к спектаклю вызван не только участием Юры Борисова, отмечает театральный критик Марина Тимашева:

«Это, безусловно, бестселлер. Уже известно, что билеты на черном рынке доходят до 165 тыс. руб. Судя по предыдущему эпизоду с "Кабалой Святош", когда на сцену вышел Николай Цискаридзе, 165 тыс. руб. — еще не предел. Как и раньше, главной приманкой для зрителей остаются не режиссер, не художник и даже не драматург, а артисты — известные и любимые публикой. В этом спектакле заняты, например, Анна Чиповская и Юрий Борисов. Чиповская, в частности, широко известна по разным сериалам, и это добавляет интереса к постановке».

Похожий ажиотаж был и вокруг спектакля «Без свидетелей» в «Мастерской 12» Никиты Михалкова с Михаилом Ефремовым. Чтобы увидеть первую театральную работу актера после выхода из тюрьмы, зрители готовы были платить до 100 тыс. руб. за билет.

Андрей Дубков