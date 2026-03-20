Реклама в Telegram взлетела после ограничений мессенджера

После того как 10 февраля Роскомнадзор объявил об ограничении работы Telegram, рекламодатели резко нарастили активность в мессенджере. Количество публикаций выросло на 15–20% по сравнению с началом года и примерно на 50% относительно аналогичного периода 2025-го. Пик пришелся на 12 февраля, когда вышло почти 52 тыс. рекламных постов, сообщает CloudBuying.

Участники рынка объясняют всплеск желанием реализовать кампании до возможного ужесточения ограничений. В начале марта число интеграций снизилось до 44–45 тыс. в сутки, но спрос остается высоким: в марте он вырос на 68% год к году. Особенно активны ритейлеры (рост бюджетов в 1,7 раза), маркетплейсы (в 3,1 раза), финансовый и страховой секторы (втрое).

Эксперты отмечают, что рекламодатели предпочитают продолжать работу в Telegram, даже несмотря на неопределенность, так как заменить этот канал другими без потери эффективности сложно и дорого.

