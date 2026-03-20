Работодателям предлагают подумать о пенсии

Для дальнейшего распространения среди россиян программы долгосрочных сбережений (ПДС) необходимо, чтобы работодатели активнее применяли собственные механизмы пенсионного страхования, в перспективе нескольких следующих лет этому может способствовать состояние российского рынка труда. Об этом в ходе встречи со СМИ заявил глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. «Мы видим, что в 2024–2025 годах работодатели начали включать программы корпоративного пенсионного страхования в свои социальные программы, поскольку конкуренция за сотрудников на российском рынке труда была достаточно высокой и компании искали новые способы привлечения работников»,— отметил глава НАПФ.

Напомним, ПДС стартовала в 2024 году и призвана стать элементом российской системы пенсионного страхования. Программа предполагает возможность формировать накопления за счет софинансирования государства, добровольных взносов физлиц и ранее сформированных ими пенсионных накоплений в рамках 15-летнего договора с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Сейчас, по данным НАПФ, такие договоры заключили 11 млн человек — около 8% от численности населения. Объем средств, которыми в рамках программы управляют НПФ, сейчас достигает 830 млрд руб., что почти в четыре раза превышает показатель на старте (260 млрд руб.). За это же время численность участников программы выросла также вчетверо — с 3 млн до 12 млн человек. При этом существенную долю договоров заключили пенсионеры или предпенсионеры (63%), которые ожидают выплат по программе уже в ближайшее время, что, в свою очередь, не дает возможности полноценно инвестировать эти средства в экономику РФ. В объеме взносов доля таких клиентов еще выше — 85% от общей суммы.

Отметим, что по международным меркам даже с учетом запуска ПДС коэффициент замещения в РФ остается низким. Если рассматривать все три составляющие пенсионной системы (государственная, корпоративная и добровольная), то он достигает 36,6% при рекомендованном Международной организацией труда уровне в 40%. Средний показатель для стран ОЭСР оценивается в 73%. Максимальные показатели зафиксированы в Австралии (84%), а минимальные — в Великобритании (55,2%). При этом на корпоративные и добровольные пенсии в развитых странах приходится существенно большая доля замещения по сравнению с Россией. В первом случае эти показатели достигают 17,5% и 12,5% соответственно, в то время как в РФ — 5,4% и 5,5%.

Анастасия Мануйлова