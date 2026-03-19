Подростков из Запорожской области осудили за диверсионную деятельность в пользу Украины

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил троих несовершеннолетних жителей Запорожья к лишению свободы на сроки от семи до восьми с половиной лет со штрафами за диверсионную деятельность на железной дороге, а также подготовку убийства местного депутата и сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, молодые люди придерживались проукраинской националистической идеологии и испытывали неприязнь к действующей российской власти. С февраля 2022 года по март 2023-го, действуя в интересах СБУ, они создали террористическое сообщество. По заданию кураторов фигуранты заложили самодельное взрывное устройство (СВУ) между шпалами и привели его в боевое состояние на ж/д пути Мелитополь—Тащенак на 1223-м км. Однако СВУ успели обнаружить и обезвредить до взрыва.

Также в деле говорится, что в 2023 году фигуранты вели слежку за депутатом заксобрания области, председателем совета регионального отделения «Движение первых» и замначальника УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району. Для их убийств агенты изготовили самодельные бомбы, которые планировали установить под днище автомобилей. Их задержали сотрудники областного управления ФСБ при содействии ГУ МВД России. Им предъявили обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ.

Александр Дремлюгин, Симферополь