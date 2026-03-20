Бытовой технике отжали расходы

Выручка российского юрлица LG Electronics по итогам 2025 года сократилась на 10,8%, до 37 млрд руб., однако чистая прибыль осталась на уровне 2,5 млрд руб. У компании уменьшаются платежи за товары в адрес головной LG Electronics Inc., но растут отчисления за использование бренда при импорте готовой техники.

Российская структура LG Electronics (ООО «ЛГ Электроникс РУС») по итогам 2025 года сократила выручку на 4,5 млрд руб. (до 37 млрд), однако чистая прибыль осталась на уровне 2,5 млрд руб. Анализ пояснений к отчетности показывает, что компания достигла сохранения прибыли, в том числе за счет экономии на материальных затратах, которые снизились на 6,5 млрд руб. год к году, и сокращении персонала на 76 человек (до 777).

Также «ЛГ Электроникс РУС» выступает крупным кредитором для европейской «дочки» — LG European Shared Services Center B.V. в Нидерландах. Сумма выданного за 2025 год займа снизилась за год с 18 млрд до 14,5 млрд руб., но проценты по нему за 2025 год составили 666 млн руб. (против 838 млн годом ранее) и были капитализированы. Платежи головной компании LG Electronics Inc. за товары снизились на треть (с 30,9 млрд до 24,5 млрд руб.), зато втрое выросли отчисления по статье «Роялти и лицензии» (до 338 млн руб.) — плата за использование бренда при импорте готовой техники.

ООО «ЛГ Электроникс РУС» (принадлежит LG Electronics Inc.) владеет земельным участком в поселке Дорохово в Московской области площадью 102,2 тыс. кв. м, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». На нем расположен завод площадью 22 тыс. кв. м, где до 2022 года производились стиральные машины, холодильники и телевизоры LG. В 2022 году компания заявила об уходе с российского рынка. У российской компании есть сервисные филиалы в Москве, Петербурге и Владивостоке, а также представительство в Белоруссии. Уставный капитал в 3,3 млрд руб., согласно данным «Контур.Фокус», полностью принадлежит корейской акционерной корпорации LG Electronics Inc.

В 2024 году LG начала наращивать выручку именно за счет перепродаж (14% рост, до 41 млрд руб.), ввозя технику через Китай, Белоруссию и ОАЭ (см. “Ъ” от 31 марта 2025 года), а также рассматривала возможность сдать свой подмосковный завод в аренду ритейлеру DNS для производства китайской Konka (см. “Ъ” от 7 декабря 2023 года). Однако сделка с DNS не состоялась, а серая импортная модель к 2025 году исчерпала себя, приведя к падению оборотов. “Ъ” направил запрос в «ЛГ Электроникс РУС».

Впрочем, завод не простаивает, рассказали “Ъ” в «Марвел-Дистрибуции»: «Планов по окончательному уходу у LG никогда не было». В 2024-м там стали снова выпускать продукцию, правда, в небольших объемах. Для этого использовали собственные запасы материалов и производили локальные закупки. По официальной версии, вся произведенная продукция предназначалась для белорусского рынка, но в итоге большая часть возвращалась на российский, говорит представитель «Марвел-Дистрибуции».

В первом квартале 2025 года было официально заявлено о частичной «расконсервации» завода по производству стиральных машин и холодильников, чтобы предотвратить износ оборудования и сохранить рабочие места. В начале этого года LG Electronics подала в Роспатент две заявки на регистрацию новых брендов, а затем в конце февраля назначила нового гендиректора — Ким Ыдо. «Ожидать продажи или аренды местных активов не стоит. Скорее, речь идет о поиске возможности возобновления полноценной работы»,— предполагают в «Марвел-Дистрибуции». В «М.Видео» комментировать финансовую отчетность LG отказались.

«Для LG Electronics с глобальной выручкой уровня $60 млрд вопрос о сохранении бизнеса в России с выручкой около 40 млрд руб. является достаточно важным, но не срочной необходимостью»,— отметил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его словам, всегда найдутся те, кто скажет, что лучше немедленно продать российской компании, и те, кто скажут, что величина сделки не оправдывает будущих затрат по возвращению на рынок. Однако «чем дольше актив бездействует, тем менее интересен потенциальным покупателям».

Филипп Крупанин