Россияне все так же уверены в правильности присоединения Крыма

«Крымский консенсус» сохраняется и через 12 лет после присоединения Крыма к России, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМа, приуроченного к очередной годовщине «крымской весны». 87% респондентов оценивают это событие положительно, противоположной точки зрения придерживаются лишь 5%.

С 2019 года уровень одобрения не опускался ниже 81%, а максимальной величины он достигал в 2014 году, напомнила эксперт ВЦИОМа Мария Григорьева, представляя результаты исследования на круглом столе Экспертного института социальных исследований 19 марта. Сразу после воссоединения Крыма с Россией это решение поддержали 95% россиян.

89% считают, что Россия правильно поступила, приняв Крым в состав России (против 96% в 2014 году), неправильным этот шаг называют 5%. Чаще всего правильность принятого решения респонденты объясняют тем, что Крым — это исконно русская территория (43%), 8% вспомнили о волеизъявлении самих крымчан, а 6% указали на то, что большая часть населения полуострова — русские. 5% опрошенных считают, что возвращение Крыма связано с вопросами стратегической безопасности России.

А вот в оценках влияния «крымской весны» на последующие события россияне не столь единодушны. Например, с тем, что включение полуострова в состав РФ принесло России больше пользы, чем вреда, согласен 71% респондентов. Самым низким этот показатель был в 2016 году, когда на фоне первых антироссийских санкций о пользе присоединения Крыма говорили лишь 60% опрошенных (см. график).

Анастасия Корня