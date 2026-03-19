ВТБ запустил полный комплекс услуг с золотыми слитками в 23-х отделениях по всей России. Ранее сервис был доступен только в Москве и Петербурге. До конца года география проекта расширится еще на 11 офисов ВТБ. «В условиях, когда стоимость золота обновляет исторические максимумы, мы наблюдаем соответствующие изменения в поведении инвесторов. Золото рассматривается как одна из ключевых точек опоры» - заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. По результатам прошлого года доходность составила +28%, в этом году рост усилился — еще +17%. За последние десять лет цена на золото выросла на 313%.

Один из крупнейших российских разработчиков и дистрибьюторов софта компания 1С может стать акционером «Группы Астра», развивающей отечественную операционную систему Astra Linux, сообщает Forbes. Таким образом, 1С оказалась среди потенциальных стратегических инвесторов «Астры» вместе с «Росатомом» и некоторыми банками. По оценке аналитиков, инвестору компании может быть предложен миноритарный пакет в 10-20% акций «Астры» по цене от 5,5 до 7 млрд руб.

Российские компании начали переходить на электронную почту из-за проблем с мобильной связью и нестабильной работы мессенджеров. За первые две недели марта объем отправленных писем вырос на 36% — до 625 миллионов. Основной рост пришелся на ритейл, IT и электронную коммерцию, где почта снова воспринимается как надежный канал коммуникации, пишут «Ведомости». Бизнес также возвращается к СМС и звонкам.