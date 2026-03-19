Машины паркуются в экосистеме

«Т-Технологии» договорились о покупке одного из старейших автомобильных сервисов рунета — классифайда «Авто.ру». Площадка, которая работает почти 30 лет, стала одним из ключевых цифровых инструментов российского авторынка: здесь размещаются объявления о продаже новых и подержанных автомобилей, доступны проверки истории машин, а также различные сервисы, связанные с покупкой и владением транспортом.

По собственным оценкам сервиса, через него проходила значительная доля сделок на вторичном рынке, а ежемесячная аудитория превышает десятки миллионов пользователей. Логику сделки объясняет глава «Т-Авто» Денис Мусиенко:

«Для нашей группы инвестиции в «Авто.ру» — это стратегическая ставка на развитие авторынка. Наша цель — создать технологичную и безопасную среду для взаимодействия всех участников рынка. Те, кто хочет купить, продать или отремонтировать машину с автопроизводителями, дилерами, автосервисами и другими инфраструктурными игроками. За счет своей экспертизы в финтехе мы хотим превратить автомобиль из предмета роскоши в привычный гаджет в жизни каждого человека и сделать обновление автомобиля таким же простым, привычным и безопасным, как регулярный апгрейд смартфона. За последние годы срок использования авто сильно вырос. Мы же хотим увеличить частоту обновления автомобиля, что может позитивно повлиять на всех игроков на авторынке».

«Т-Технологии» и до этого активно развивали автомобильные сервисы. В экосистему уже входят автокредитование, страховые продукты, решения для покупки топлива, оплаты штрафов и проезда по платным дорогам, а также услуги записи на обслуживание и в автомойки. Интеграция классифайда может позволить объединить эти решения в единую пользовательскую цепочку — от выбора машины до последующего обслуживания, объясняет президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Крупный бизнес перешел в фазу строительства экосистем. В ряде случаев это дает синергетический эффект. У них есть кредитование, они лидеры в автокредите. У них есть страхование, они стремятся в продажи автомобилей, обслуживание и так далее — внутри приложения. Принцип, как у аграриев — от поля до прилавка. Здесь то же самое — от покупки до эксплуатации. "Т-Технологиям" не хватало именно классифайда, потому что с покупки и продажи автомобиля все и начинается. Люди меняются: если моему поколению разрозненные сервисы — и даже аналоговые сервисы вплоть до досок объявлений — были нормальны, то сейчас молодежь хочет все в одном окне».

В «Т-Технологиях» оценивают экономический эффект от сделки в десятки миллиардов рублей уже в ближайшие годы. Президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк сообщил инвесторам, что дополнительный операционный доход группы от синергии с «Авто.ру» превысит 45 млрд руб. за ближайшие три года, а в более долгосрочной перспективе будет показывать уверенный рост за счет развития всего рынка. Выручка «Т-Технологий» в 2025 году впервые в истории компании превысила 1 трлн руб.