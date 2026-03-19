Китай усилил контроль за оборотом фентанила

В Китае семь человек арестовано, а к 12 другим применены иные «меры уголовного преследования» в рамках кампании по борьбе с нелегальными торговцами прекурсорами фентанила. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на китайские государственные СМИ.

По их информации, кампания в центральной провинции Хубэй была направлена на всю цепочку поставок, от производства до хранения и экспорта химических веществ, и была начата в декабре после получения соответствующей информации от американских органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Nikkei отмечает, что это первая подобная информация об операции против наркоторговцев за многие годы, а сделана она после прошедших в минувшие выходные китайско-американских торговых переговоров.

После возвращения на пост президента господин Трамп многократно выражал недовольство бездействием Китая в данном вопросе, призывая к борьбе с сетями распространения запрещенного в США фентанила и его компонентов.

Екатерина Наумова