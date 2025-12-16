Трамп приравнял фентанил к оружию массового уничтожения

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который классифицирует запрещенный в стране наркотический опиоидный анальгетик фентанил и его прекурсоры как химическое оружие массового уничтожения. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В нем отмечается, что распространение фентанила угрожает национальной безопасности США и усиливает беззаконие в стране. По данным американского правительства, несколько сотен тысяч граждан умерло от передозировки наркотическим средством. В указе подчеркивается, что всего 2 мг фентанила являются смертельной дозой для человека.

Господин Трамп поручил генеральному прокурору США Пэм Бонди начать расследование и судебное преследование в связи с незаконным оборотом фентанила. Госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту поручено принять меры в отношении американских организаций, которые задействованы в производстве, распространении и продаже препарата.

Согласно документу, в основном за распространение фентанила несут ответственность два наркокартеля, которые «вступают в вооруженные конфликты за территорию».

С сентября США наносят удары по судам, которые, по данным американской разведки, причастны к наркоторговле. 11 декабря господин Трамп заявил, что у президента Колумбии «могут быть большие проблемы», если он не изменит подход в борьбе с наркопреступностью.