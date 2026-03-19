Атаки на гражданские суда в районе Ормузского пролива. Карта

С 28 февраля США и Израиль проводят военную операцию в Иране. Одной из ответных мер стала фактическая блокировка Ираном Ормузского пролива — единственного морского пути, который обеспечивает выход из Персидского залива в Индийский океан. Через него проходит около 20% мировой торговли нефтью и до 30% экспорта сжиженного природного газа. За время конфликта в Ормузском проливе и Персидском заливе было атаковано около 20 танкеров, контейнеровозов и сухогрузов. География и хроника инцидентов — в инфографике “Ъ”.

