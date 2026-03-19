Трех работников ЖКС в Приморском районе обвинили в фиктивном наеме дворников

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о мошенничестве по фактам фиктивного трудоустройства дворников. В ведомстве полагают, что в этом замешаны ООО «ЖКС № 4 Приморского района» и ООО «ЖКС № 1 Приморского района».

Фигурантами дела стали сотрудники первой управляющей компании и бывший работник ЖКС № 1. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу, обвиняемые с 2021 по 2025 годы фиктивно взяли мужчину на должность дворника в ООО «ЖКС № 4 Приморского района». Он получал зарплату, не работая. Денежные средства «сотрудник» переводил на счета фигурантов. Ущерб составил более 2,3 млн рублей.

Следствие также установило, что в ООО «ЖКС № 1 Приморского района» и ООО «ЖКС № 2 Приморского района» с 2020 по 2023 год устроили на работу дворником еще одного мужчину. За это время он перевел на счет руководителя отдела благоустройства более 2,7 млн рублей.

По местам проживания и работы фигурантов прошли обыски. Меру пресечения избрали трем обвиняемым.

Татьяна Титаева