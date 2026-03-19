В Орловской области осудили курских бизнесменов за хищение 4,7 млн

Суд в Орловской области признал двоих курских предпринимателей виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при благоустройстве бульвара в городе Дмитровске. Им назначено наказание в виде исправительных работ сроком на два года каждому. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, осужденными являются владелец курского ООО «Кварта-Л» Антон Тяпочкин, выступавший подрядчиком, и директор курского ООО «Стройлогистика» Евгений Рабенков, привлеченный в качестве субподрядчика.

Суд установил, что в апреле 2023 года администрация Дмитровского района Орловской области заключила муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы проводились на одном из объектов благоустройства в городе Дмитровске.

В ходе исполнения контракта, в период с апреля по декабрь 2023 года, подрядчик и субподрядчик допустили нарушения, связанные с поставкой оборудования. На объект были поставлены детские игровые и спортивные комплексы по завышенной стоимости, при этом их характеристики оказались ниже предусмотренных условиями контракта. Кроме того, использовались фиктивные паспорта качества.

В результате указанных действий, как установили следствие и суд, администрации района был причинен ущерб на сумму свыше 4,7 млн руб.

Анна Швечикова