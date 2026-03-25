Бутылки могут недосчитаться сырья

Российский сектор полиэтилентерефталата (ПЭТФ) — полимера для производства пластиковой тары,— который стабильно рос вслед за рынком e-‍commerce, в 2026 году может столкнуться с рядом трудностей. И без того дефицитной отрасли грозит сокращение поставок импортного сырья на фоне ближневосточного конфликта. При этом предложение вторичных ресурсов также снижается на фоне нерентабельности переработки. Нарушение баланса спроса и предложения вызовет скачок котировок, повышение которых уже началось.

Рынок товаров повседневного спроса (FMCG) в России продолжает увеличиваться, несмотря на негативные макроэкономические факторы, такие как жесткая кредитно-денежная политика и усиление сберегательных настроений у населения. По данным Nielsen, по итогам 2025 года рост FMCG-сектора в денежном выражении составил 11,7%. Основной вклад в динамику товарооборота в продовольственном сегменте вносили свежие продукты и напитки, в непродовольственном — средства гигиены. Еще более высокими темпами расширяется сегмент готовой упакованной еды. Продажи такой продукции в крупных федеральных сетях в прошлом году подскочили на 30–32%, а их доля в обороте магазинов доходила до 30% в зависимости от формата торговой точки.

Развитие этих направлений и в целом сферы электронной коммерции стимулирует спрос на упаковку, наибольший объем которой приходится на пластики (38% в структуре рынка). В целом, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, представленным на конференции Creon, в 2025 году общий объем потребления пластиков в упаковочной отрасли составил 3,7 млн тонн, где 49% занимала жесткая тара, а 51% — гибкая упаковка.

Все быстрорастущие категории FMCG-рынка объединяет высокая доля индивидуальной полимерной упаковки. Они требуют интенсивного использования пластиковых лотков, подложек и пленок, так что объем полимерной тары в товарообороте ритейлеров продолжает увеличиваться.

Стабильность потребления обеспечивает положительную динамику производства базовых полимеров. В прошлом году, по данным портала Plastinfo, выпуск пяти крупнотоннажных пластиков вырос на 1%, превысив 8 млн тонн. В Союзе переработчиков пластмасс эти показатели оценивали в 2,4% и 7,47 млн тонн соответственно. В том числе стабильный рост демонстрировало производство одного из наиболее востребованных видов сырья для упаковки — полиэтилентерефталата. В прошлом году оно увеличилось на 2%, до 671 тыс. тонн, сообщала на конференции Creon главный эксперт отдела анализа рынков нефтегазохимии Национального биржевого ценового агентства Петербургской биржи Евгения Гаврилина.

Традиционно спрос на этот полимер аккумулируется в сегменте бутылочной тары. Так, доля упаковки из ПЭТФ превышает 80% в сегменте безалкогольных напитков. Повышение спроса в этих категориях поддерживает потребление этого вида пластиков.

В 2025 году оно увеличилось на 1,5% к 2024 году. Но даже несмотря на высокую загрузку в 96% в среднем по году, российские производители не могут полностью обеспечить внутренний рынок необходимыми объемами.

При видимом потреблении ПЭТФ в 986 тыс. тонн в прошлом году 316 тыс. тонн приходилось на нетто-импорт. Основную часть этой продукции Россия получает из Китая. В 2025 году страна поставила на национальный рынок 297 тыс. тонн (порядка 90% этого объема приходилось на бутылочный ПЭТФ, остальная часть — на волоконный ПЭТФ). По расчетам Plastinfo, Россия занимает второе место в экспорте ПЭТФ из Китая с долей 4,4%.

Китай подошел к черте

На данный момент Китай является крупнейшим в мире производителем и экспортером ПЭТФ. По оценке консалтинговой компании Oilchem, мощности по выпуску этого вида полимеров в стране в период с 2020 по 2024 год росли в среднем на 8% в год — в основном благодаря увеличению производства безалкогольных напитков (в 2025 году оно выросло на 3%, до 179,3 млн тонн). Суммарный объем экспорта из Китая по итогам прошлого года составил 6,45 млн тонн, что вдвое превышает показатели 2021 года, сообщала на конференции Creon директор по рынку полиэфиров Oilchem Ди Цинлин. Она указала, что помимо России основными импортерами китайского ПЭТФ в прошедшем году были Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты.

По прогнозам эксперта, в период с 2026 по 2030 год мощности по выпуску бутылочного ПЭТФ в Китае увеличатся еще на 4,2 млн тонн. При этом ввод новых предприятий будет во многом увязан с запуском мощностей по производству сырья, в том числе параксилола, очищенной терефталевой кислоты, моноэтиленгликоля, полиэфирного волокна, полисульфона, а также вторичного ПЭТФ-флекса.

Такие высокие темпы наращивания выпуска несут серьезные риски перепроизводства, считают участники полимерного рынка.

Так, в СИБУРе указывают, что волна вводов производства ПЭТФ в Китае в 2024–2027 годах сформирует существенный объем избыточного предложения. Профицит на глобальном рынке давит на цены и уже сейчас привел к низкому уровню рентабельности производств. В 2025 году наблюдалось сужение спреда до $75 за тонну, что является критическим уровнем, ниже которого производство ПЭТФ становится убыточным для большинства не интегрированных в сырье игроков.

Впрочем, в 2026 году СИБУР ожидает восстановления спреда до уровня, который позволит китайским производителям работать с минимальной маржинальностью.

Рыночные факторы

О тренде на рост цен на ПЭТФ и другие полимеры говорит большинство участников рынка. Ключевой причиной роста котировок являются конфликт на Ближнем Востоке и остановка судоходства по одной из главных транспортных артерий — Ормузскому проливу. Неопределенность с поставками сырья (нефть и газ) из стран Персидского залива провоцирует рост цен на всю продукцию переработки углеводородов. В том числе это касается рынка ПЭТФ. Ближневосточный рынок этого вида полимеров Mordor Intelligence оценивает в $1,67 млрд в 2024 году.

В ценовом агентстве ChemOrbis указывают, что привычная структура поставок нефтегазовой продукции в мире находится под угрозой, так что производители полимеров столкнутся с немедленным повышением цен на сырье и логистику.

В материалах компании говорится, что Китай в панике скупает этилен после американо-израильского удара по Ирану, а рынки нефтепродуктов и полиэтилена в Европе готовятся к потрясениям с поставками. Цены на газ там уже подскочили из-за прекращения поставок катарского сжиженного природного газа. Котировки начали резко расти 2 марта, после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Тогда они подскакивали на 50%, до $590 за 1 тыс. кубометров, а на следующий день впервые с 2 февраля 2023 года превышали $780 за 1 тыс. кубометров. К концу марта газовые цены немного стабилизировались, в том числе на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. В частности, 23 марта он сообщил о том, что поручил Пентагону на пять дней прекратить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Это вернуло котировки на газ на лондонской бирже ICE на уровень $670 за 1 тыс. кубометров.

По данным ChemOrbis, в марте 2026 года мировые цены на бутылочный ПЭТФ уже серьезно превысили планку в $800 за тонну, вернувшись на пиковые уровни осени 2024 года. Так, цена экспортных поставок из Китая подскочила до $850–920 на базисе FOB.

Котировки с оглядкой на поставки

В России эксперты также ожидают роста цен на ПЭТФ с учетом импортозависимости внутреннего рынка. Как отмечает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов, динамика котировок будет не такой резкой, так как ситуация на внешних сырьевых рынках отражается на российском секторе с некоторым временным лагом, но их повышение неизбежно и оно уже началось.

Своего пика за последние месяцы котировки ПЭТФ достигали в начале 2025 года. Тогда они находились на уровне, близком к 150 тыс. руб. за тонну. С марта цены начали снижаться, достигнув трехлетнего минимума в сентябре и опустившись до 100 тыс. руб. за тонну к концу года. Это соответствовало мировым тенденциям, связанным со слабым спросом на фоне избыточного предложения на глобальном рынке. Но после эскалации ближневосточного конфликта снижение цен в России сменилось ростом, и этот тренд сохраняется до сих пор.

Как отмечают отраслевые игроки, темпы роста цен будут напрямую зависеть от баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, так что сокращение импортных поставок станет серьезным риском для национального сектора ПЭТФ.

По оценке СИБУРа, в 2026 году объем рынка этого вида полимеров в России вырастет на 1,7%, до 1 млн тонн, из которых на импорт придутся те же 32%, что и в 2025 году. И если иностранные поставщики, прежде всего Китай, сократят отгрузки, то национальные переработчики могут столкнуться с дефицитом сырья.

Частично его можно покрыть за счет использования вторичного сырья. По оценке ценового агентства Петербургской биржи, в прошлом году совокупное предложение ПЭТФ с учетом вторичных ресурсов превышало 1 млн тонн, что соответствует общему объему потребления. Но, как отмечал руководитель направления «Нетканые материалы» компании «Технониколь» Андрей Бурыкин, рынок вторичного ПЭТФ стремительно сокращается (на 30–40% в 2025 году) из-за экономической неэффективности. По его оценке, стоимость вторичного сырья вдвое превышает стоимость, при которой переработчики могут сохранять рентабельность.

В качестве решения участники рынка предлагают увеличить экологический сбор на упаковку из первичного сырья и ввести обязательную долю вторичного ПЭТФ (2–3%) при производстве новой упаковки.

Также переработчики выступают за развитие раздельного сбора и прямую господдержку перерабатывающих производств.

С проблемами вторичной переработки сталкивается не только российский рынок. В США также продолжается период турбулентности из-за слабого спроса на вторичные ресурсы, конкуренции с импортом и избытка первичного сырья. Аналитики консалтинговой компании ICIS и отраслевые ассоциации прогнозируют сохранение волатильности как минимум до конца первого квартала. Кризис уже привел к закрытию ряда предприятий в стране.

Участники российского рынка опасаются, что для некоторых производителей волатильность цен и недоступность сырья также могут быть критическими. Как отмечает гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов, базовые полимеры существенно подорожали с середины марта с учетом привязки внутренних цен к мировым котировкам и повышения стоимости сырья для производителей первичных полимеров. Но, отмечает он, переработчикам пластиков гораздо сложнее переживать такие повышения. И если они не смогут переложить рост себестоимости в цену конечной продукции, может начаться волна закрытий компаний. Даже текущая маржинальность не позволяет отрасли полноценно развиваться, отмечает господин Базунов.

Ольга Матвеева