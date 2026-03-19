Путин провел встречу в Кремле с российскими паралимпийцами

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с участниками зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он вручил спортсменам государственные награды.

Владимир Путин поздравил паралимпийцев с выдающимся успехом и пожелал им новых побед. «Ваше участие в Играх, я думаю, что со мной многие-многие согласятся, стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта»,— сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Паралимпиада в Италии проходила с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года российская сборная выступила на Играх с национальной символикой. Параатлеты завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В медальном зачете российская команда, состоявшая из шести человек, заняла третье место.

Орденами Дружбы были награждены победители Паралимпиады: лыжница Анастасия Багиян, горнолыжники Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев, Иван Голубков, а также спортсмен-ведущий Сергей Синякин. Сноубордистам Дмитрию Фадееву и Монзеру Шеббо была объявлена благодарность.

