В Сочи ужесточат меры безопасности в образовательных учреждениях

В Краснодарском крае усиливают меры безопасности в образовательных учреждениях и расширяют профилактическую работу с подростками. Эти вопросы обсуждались на заседании краевой антитеррористической комиссии под руководством губернатора региона Вениамина Кондратьева и начальника краевого управления ФСБ Леонида Михайлюка, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Особое внимание участники заседания уделили вопросам защиты детей в школах, техникумах и вузах, а также рискам вовлечения подростков в противоправную деятельность через интернет. Поводом для усиления мер стал недавний инцидент в Анапе, где студент открыл стрельбу в частном учебном заведении. Власти региона обозначили задачу более детально анализировать причины подобных происшествий и своевременно выявлять изменения в поведении учащихся.

В Сочи в рамках этой работы продолжается модернизация инфраструктуры безопасности. В образовательных учреждениях устанавливаются системы видеонаблюдения, ограждения, тревожные кнопки и средства оповещения. Кроме того, на объектах планируется размещение модульных пунктов пропуска с досмотровым оборудованием. Все 165 школ города уже обеспечены круглосуточной охраной с двумя постами.

Помимо технических решений, акцент сделан на профилактике. С декабря проведены сотни тренировок с участием учащихся, педагогов и сотрудников охраны. Усилен контроль на входе в школы, включая выборочный досмотр. Также организованы совместные совещания с участием представителей прокуратуры, правоохранительных органов и специалистов по противодействию экстремизму.

Отдельное направление связано с мониторингом интернет-пространства. В регионе ведется работа по выявлению и блокировке опасного контента. При участии киберволонтеров в Роскомнадзор направлено около 17 тыс. ссылок с противоправной информацией. Параллельно проводятся профилактические мероприятия: тематические занятия для школьников и родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы цифровой безопасности и контроля онлайн-активности подростков.

Комплекс предпринимаемых мер направлен на снижение рисков и формирование безопасной среды в образовательных учреждениях региона.

Мария Удовик