Сегодня исполняется 76 лет министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет самый титулованный тренер в истории футбольного клуба «Спартак» Олег Романцев:

— Уважаемый Сергей Викторович! От лица спартаковцев поздравляю Вас с днем рождения! Нам очень приятно, что по сложившейся доброй традиции этот день Вы проводите вместе с нами, в дружеском матче между спартаковскими ветеранами и Вашими близкими товарищами. Знаем, как искренне с юных лет Вы любите футбол и наш родной «Спартак», как умеете забивать голы в ворота соперников. В эти солнечные мартовские дни желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших свершений во благо нашей России, чьи интересы на мировой арене Вы защищаете много лет. И еще одно персональное пожелание. Зная вашу колоссальную занятость, тем не менее хотелось бы как можно чаще видеть вас на стадионе на матчах нашего «Спартака», а также на футбольном поле!

Поздравление передает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов:

— Порядок закончился, а о «правилах» вспоминают разве что с иронией, включая те, что и прежде были лицемерным прикрытием силы. На что полагаться? Даже опыт сам по себе не всегда в помощь — такого, как теперь, пожалуй, никогда и не было. Остается одно, но главное. Интуиция. А она, помимо врожденного таланта, и есть результат опыта. Чем он богаче, тем тоньше предвидение. Сергей Викторович, с днем рождения! В густом международном тумане уповаем на Ваше чутье. Сил Вам, здоровья и самообладания!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»