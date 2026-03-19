В Кисловодске выставили на торги здание бывшей мужской гимназии Сильникова

На публичные торги выставлено здание бывшей мужской гимназии Сильникова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Евгений Моисеев. Как уточнил господин Моисеев, предыдущие торги были признаны несостоявшимися.

Здание является объектом культурного наследия муниципального значения. Начальная цена лота — 228 млн рублей. Из них 140 млн рублей должны быть направлены на реставрационные работы.

Здание бывшей мужской гимназии Сильникова было построено в начале XX века. Гимназия была преобразована в среднюю школу №1 после Гражданской войны, а в 1989 году здание было передано на баланс санаторию имени Семашко 4-го Главного управления при Минздраве УССР. С 2011 по 2017 находилось в частной собственности.

Наталья Шинкарева