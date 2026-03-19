Гуцан: в казну вернули более 50 тыс. объектов недвижимости в 2025 году

В 2025 году в государственную собственность истребовали более 50 тыс. объектов недвижимости, незаконно выбывших из владения России. Об этом сообщил генпрокурор Александр Гуцан на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Возвращено 120 тыс. гектаров земель лесного фонда и сельхозугодий, переведенных под застройку вопреки закону»,— указал господин Гуцан (цитата по ТАСС).

По словам генпрокурора, по искам прокуратуры в доход государства перешло имущество на сумму свыше 4 трлн руб. Стратегические предприятия с совокупной капитализацией около 2 трлн руб. были выведены из-под иностранного влияния и тоже переданы под государственный контроль.