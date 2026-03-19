«Ставки повышаются последовательно»

Дональд Трамп фактически предъявил Ирану новый ультиматум: если удары по соседям продолжатся, Израиль и США уничтожат газовые и нефтяные активы Исламской Республики. Тегеран в ответ заявляет о готовности к вечной войне. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает главным вопросом текущей повестки дня расширение антииранской коалиции.

Дональд Трамп заявил, что не был в курсе удара Израиля по крупнейшему в мире иранскому газовому месторождению Южный Парс. Позже глава Минфина Скотт Бессент подтвердил: США ни в коем случае не бьют по энергообъектам. Президент Соединенных Штатов пообещал, что подобное впредь не повторится. Однако если Тегеран и дальше продолжит атаковать жизненно важные активы соседей, он не сможет остановить полное уничтожение соответствующих мощностей Исламской Республики. Прием этот стар как мир, к тому же Трамп использует его не в первый раз.

Например, аналогичным образом он вел себя на переговорах с Россией. Мол, я всячески готов дружить, но вот «ястребы» в Конгрессе думают по-другому, и если вы не уступите, я не смогу с ними ничего поделать. Это называется «хороший и плохой следователь». Израиль, как водится, во всем виноват, а Трамп — миротворец. И в ответ на бомбежку Парса, режим аятолл запустил баллистические ракеты и беспилотники по Катару и Саудовской Аравии. В первом случае поврежден крупнейший завод по сжижению газа. Катар, как известно, нынче крупнейший поставщик газа в Европу. Правящая саудовская династия в очередной раз предупредила, что терпение ее не безгранично. Однако в войну Королевство пока не вступает. Тем не менее государство это обладает мощной армией с современным оружием. Но не будем забегать вперед.

Сейчас очень много пишут о том, что у Трампа нет никакого плана, и он не ведает, что творит. Во всем опять же виноват Израиль, который втянул его в авантюру, в которой тот безнадежно увязнет. 47-й президент США в тайне ведет переговоры с аятоллами. Особенно усердствует в этом левая пресса, в том числе европейская. На самом деле, если подойти к проблеме объективно, так не кажется. Во-первых, определенные достижения уже есть. Арабским нефтяным монархиям, по сути дела, ничего не остается, как держаться за единственного заступника, — Соединенные Штаты Америки.

Во-первых, в самом ближайшем будущем из этого может выйти новый стратегический альянс: деньги, технологии, современные вооружения. Во-вторых, ставки в войне с Ираном повышаются последовательно. Перед каждым новым раундом ему предлагается одуматься и вернуться в конструктивное русло. Сейчас как раз такой очередной этап, когда отказ влечет за собой самый болезненный удар — по нефтегазовым активам. Затем, вероятно, последует высадка десанта. Но сейчас, судя по всему, на первое место выходит открытие второго фронта —тут уж как поведут себя союзники. Пока они выжидают, в чью сторону качнется чаша весов. Так можно предположить, что ответ очевиден. Впрочем, возможно, у Ирана припасены убийственные козыри.

Дмитрий Дризе