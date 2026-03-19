«Царевна-лягушка 2», рок и казачьи песни

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты, ознакомиться с киноновинками, порадовать родителей и повеселить детей. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Где послушать музыку

20 марта в 18:30 в Филармонии Карачаево-Черкесской республики пройдет концерт «Играй, гармонь!» ансамбля казачьей и русской песни «Любава», лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В программе казачьи, русские, народные песни.

Стоимость билетов — от 400 руб. (6+)

20 марта в 19:00 в Концертном зале имени Шаляпина (Ессентуки) выступит Хор имени Пятницкого. Это старейший профессиональный фольклорный коллектив России, основанный 2 марта 1911 года в Москве собирателем народных песен Митрофаном Ефимовичем Пятницким, который впервые представил на профессиональной сцене аутентичные русские народные песни в их исконном исполнении крестьянами из срединных губерний. Коллектив гастролировал по миру, участвовал во фронтовых бригадах и государственных мероприятиях, удостоившись орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, звания академического, а сегодня под руководством А. А. Пермяковой сохраняет роль лаборатории фольклористики с молодым составом лауреатов конкурсов.

Стоимость билетов — от 900 руб. (6+)

21 марта в 19:00 во Дворце детского творчества в Ставрополе выступит Concord Orchestra. Оркестр исполнит культовые рок-хиты Nirvana, Scorpions, Linkin Park, Metallica, Thirty Seconds To Mars, Nightwish и других рок- и метал-звезд.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

22 марта в 19:00 в Abrikos Arena Stavropol состоится большой сольный концерт рэп-исполнительницы «Мэйби Бэйби». Артистка презентует новый альбом Mayday, а также исполнит главные хиты. Будет громко, красиво и без тормозов, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 1795 руб. (16+)

22 марта в 19:00 в Доме молодежи (ex. Дом культуры профсоюзов) Нальчика состоится большое адыгское «Пшынауэ удж». Как сказано в аннотации, на сцене встретятся легенды и виртуозы адыгской гармоники, музыканты, певцы и танцевальные коллективы. Зрителей ждут стилизованные постановки, яркие хореографические сцены и современное звучание народных мелодий, сохранивших живой дух адыгских традиций и атмосферу настоящего джэгу, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (0+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют-Юг», «Ставрополец», «Этажи» стартовали показы фэнтези «Царевна-лягушка 2». Иван-царевич и Василиса на пороге свадьбы, но праздник неожиданно прерывается. В разгар церемонии пробуждается древнее зло и уносит Василису. Теперь Ивану, его сестре Варе и верным друзьям предстоит бросить вызов судьбе и отправиться в рискованное путешествие в загадочное Тмутараканское царство, чтобы спасти невесту.

В кинотеатрах также идет семейная комедия — «Доктор Гаф». 12-летняя Марина сбегает из дома: она хочет найти способ вылечить свою собаку Тайю — единственного настоящего друга — которая уже две недели не ест и не пьет. Марина находит доктора Гафа — нелюдимого ветеринара с необычным даром: он умеет общаться с животными. У Гафа получается вылечить Тайю, но уже ночью ее похищают вместе с другими собаками — обитателями приюта доктора Гафа. За этим стоит компания, которой нужны бездомные животные для нелегальных экспериментов над ними. Гаф и Марина отправляются на поиски своих лохматых друзей. В этом им помогут самые разные животные — от голубей и крыс до удава и скунса.

Стоимость билетов — от 520 руб. (0+)

Для любителей комедии еще один фильм — «Новая теща». Теща полностью доминирует над Виктором Сусловым, устанавливая свои правила и порядки. Внезапный приезд брата-близнеца Тохи нарушает и без того сложный быт. Домашняя «гармония» рассыпается, когда женщина провоцирует возобновление старой вражды между братьями.

Стоимость билетов — от 540 руб. (18+)

Еще одна премьера — триллер «Наследник». Состояние клана Редфеллоу, исчисляемое миллиардами, включает в себя все — от роскошных особняков до личных островов. Беккет мечтает завладеть этим богатством, хотя глава рода отрекся от него еще до рождения. Однако семь избалованных богачей стоят на его пути к наследству. Чтобы ускорить получение своей доли, Беккету придется устранить их, действуя дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Вверх

Чем еще можно заняться

20 марта в 15:00 в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке — экскурсия с элементами квеста «Библиотека без тайн». Как сказано в описании, у гостей есть возможность побывать в стенах настоящего книжного царства и посетить обзорную экскурсию, ознакомиться с отделами библиотеки, с библиографическими редкостями и новейшими информационными системами и базами данных, с выставками из библиотечного фонда, с разнообразием клубов по интересам и просветительских мероприятий.

Стоимость билетов — 200 руб. (0+)

21 марта в 12:00 в Ставропольском государственном музее-заповеднике — Интерактивная экскурсия «День воды», приуроченная ко Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается ежегодно 22 марта. Эта дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году для повышения осведомленности о важности пресной воды и необходимости рационального использования водных ресурсов планеты. Для юных гостей музея пройдет интерактивное мероприятие. Ребята узнают, какую роль играла вода в появлении и развитии Ставрополья.

Стоимость билетов — от 150 руб. (0+)

22 марта в 12:00 в Институте Дружбы Народов Кавказа в Ставрополе, состоится Косплей-фестиваль азиатской культуры GraFest [UnderGRAund]. Согласно описанию, фантазии здесь становятся реальностью, и бесконечно хочется творить. Организаторы обещают развлекательную шоу-программу от харизматичных ведущих, нейросетевое шоу с возможностью посоревноваться с роботом в викторине и выиграть приз, косплей-дефиле и много других активностей.

Стоимость билетов – от 1000 руб. (0+)

Вверх