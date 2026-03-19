13 млн рублей потеряли фермеры Удмуртии на фоне массового убоя скота в Сибири

Удмуртия вошла в перечень регионов с имущественным ущербом из-за вспышек опасных заболеваний сельскохозяйственных животных в феврале—марте. Количество выбывших в регионе голов — 150, подсчитали в центре «Аналитика.Бизнес.Право» для «Известий». Ущерб собственников превышает 13,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как пишет издание, помимо Удмуртии аналитики изучили ситуацию в Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Пензенской, Томской и Самарской областях, а также в Хакасии и Калмыкии. В частности, на Алтае ущерб превышает 1 млрд руб., число выбывших голов — 77,1 тыс.

«В рассматриваемом массиве объединены случаи различных заболеваний, прежде всего пастереллеза, бешенства, африканской чумы свиней и отдельных иных инфекций»,— говорится в материале.

По данным центра, карантинные мероприятия, изъятие, уничтожение или другие ограничительные меры затронули до 90,5 тыс. голов. Совокупный имущественный ущерб по указанным регионам — почти 1,6 млрд руб. Сверх этого аналитики фиксирует 368,2 млн руб. непокрываемых потерь по восстановлению стада и разрывам производственного цикла. В эту сумму также включены карантинные издержки.

О вспышках заболевания или изъятии скота минсельхоз Удмуртии и главное управление ветеринарии республики не сообщали.

Напомним, вспышка пастереллеза в Сибири стала предметом проверки Следственного комитета в адрес регионального минсельхоза. Только в Новосибирской области выявили 42 очага инфекции. Участники рынка опасались эпизоотии ящура, что может привести к ограничению экспорта из России мяса и молочной продукции. Также СКР начал проверку жалоб новосибирских фермеров на массовое изъятие скота. После этого новосибирский минсельхоз предложил владельцам скота обращаться в районные управления ветеринарии для подачи заявлений на компенсацию.

