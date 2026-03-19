Долгосрочным сбережениям продлевают срок

Законодатели собираются ужесточить требования по выводу средств софинансирования, получаемых клиентами НПФ в рамках поддержки программы долгосрочных сбережений (ПДС). В настоящее время этот срок составляет один год, что уже привело в 2025 году к резкому оттоку средств. Теперь срок хотят увеличить до пяти лет, тем самым стимулируя участников программы к долгосрочным сбережениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Законопроект, призванный удлинить сроки вывода средств софинансирования при досрочном выходе вкладчиков из программы ПДС, будет внесен в Госдуму этой весной. Как заявил “Ъ” 19 марта председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законодательные поправки могут вступить в силу уже в апреле 2026 года, при этом «конкретный срок внесения поправок еще не определен». В феврале зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявлял, что эта инициатива подготовлена при участии Минфина.

Средства по программе долгосрочных сбережений начисляются вкладчикам по итогам вкладов за предыдущий год. Максимально клиент может получить до 36 тыс. руб. господдержки в течение десяти лет при условии, что сам внесет аналогичную сумму. Для вкладчиков, чей ежемесячный доход превышает 80 тыс. руб., средства софинансирования будут рассчитываться как 1:2, а для тех, кто получает в месяц более 150 тыс. руб.,— 1:4.

Как поясняет господин Аксаков, ПДС в первую очередь ориентирована на привлечение долгосрочных инвестиций в будущее граждан, поэтому действия «ушлых» вкладчиков идут вразрез с изначальным замыслом законодателей. В третьем квартале 2025 года объем выплат по договорам долгосрочных сбережений составил почти 18 млрд руб. (включая полученные в августе средства софинансирования) (см. “Ъ” от 29 ноября 2025 года). «Это несправедливо, что государство помогает людям, которые инвестируют вкороткую. Нам короткие деньги и так поставляют в виде вкладов и разных инструментов»,— заявил он «РБК Инвестициям» на форуме «Биржевой товарный рынок».

«Инициатива Минфина ожидаема с учетом масштаба ситуации с выводом средств из ПДС с мультипликатором господдержки. Людям нужны от системы деньги, а не просто возможность их накоплений, поэтому, если система позволяет быстро получить выгоду, ею ожидаемо пользуются»,— поясняет гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов.

Однако, по его словам, такой вывод средств ухудшает возможности НПФ по формированию длинных портфелей.

Участники рынка поддерживают инициативу депутатов. «Инициатива никак не ограничивает средства самого клиента и доход на них. Их так же, как сейчас, можно будет забрать в любой момент в соответствии с условиями договоров»,— отмечает гендиректор «Альфа НПФ» Лариса Горчаковская. При этом участники фондов должны учитывать, что при выводе средств из программы они навсегда теряют возможность получать финансовую поддержку от государства, отмечает она.

20,4 миллиарда рублей вывели участники программы долгосрочных сбережений из НПФ за девять месяцев 2025 года

В августе 2025 года Минфин перечислил НПФ около 52 млрд руб. софинансирования. Как указывают участники рынка, в 2026 году эта сумма будет значительно выше, учитывая рост числа клиентов и поступивших от них взносов. Для предотвращения преждевременных выводов средств фонды должны «корректно доносить информацию о параметрах и условиях программы долгосрочных сбережений», — считает управляющий директор НПФ «Будущее» Дмитрий Ключник.

Дальнейшая донастройка программы долгосрочных сбережений может вестись по пути повышения прозрачности и гибкости условий инвестирования, говорит господин Аксаков. «Можно рассмотреть адаптацию инвестиционных стратегий для различных возрастных категорий граждан и дифференцировать их в зависимости от соотношения риска и доходности»,— считает он. Также, по его словам, развитию ПДС способствовало бы подключение к ней новых институциональных игроков в лице страховых компаний.

Андрей Ковалев