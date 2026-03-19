Неудобный вектор

В середине марта альбомный чарт онлайн-сервиса Apple Music в России возглавил новый альбом владикавказского дуэта Miyagi & Эндшпиль «Anabios». Игорь Гаврилов констатирует лидерство артистов в жанре, который они же сами и выдумали.

Фото: Hajime Обложка альбома Miyagi & Эндшпиль «Anabios»

После паузы, взятой в 2022 году, рэп-дуэт Miyagi & Эндшпиль (Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев) выпустил уже второй полноформатный альбом. Свежий релиз состоит из 13 песен и называется «Anabios». В записи треков приняли участие такие видные фигуры рэпа на русском языке, как Скриптонит и Крип-а-Крип, а также вернувшийся в строй после паузы казахский артист «Масло черного тмина» и соратник Miyagi & Эндшпиля по лейблу Hajime Records — TumaniYO. А в треке «8 mile» гостят американские легенды Onyx. У них с Россией особые отношения. Они здесь частые гости, и ничто не в состоянии эту симпатию поколебать.

Все эти люди в контексте нового релиза важны не просто потому, что известны и талантливы, а потому, что сам дуэт Азамата Кудзаева и Сослана Бурнацева — центральная фигура северокавказской хип-хоп-сцены. Без которой Россия не получила бы такого массового и заразительного музыкального явления, как кальян-рэп.

«Компилируя латиноамериканские и ямайские ритмы с трудноразборчивой читкой, Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев добились того, что русский язык стал вторичным по отношению к музыке,— пишет в книге "Это было в России" Аркадий Романов (см. “Ъ” от 9 февраля).— Характерная для них скороговорка была похожа на иностранную речь и работала исключительно фонетически». Если развивать эту тему, можно отметить, что англоязычные куплеты вышеупомянутых Onyx вообще никак не выделяются на общем текстовом фоне. Шов между русским и английским речитативом практически незаметен.

Первый альбом Miyagi & Эндшпиля «Hajime, pt.1» вышел в 2016 году, а в 2020-е поминать дуэт в контексте кальян-рэпа было уже дурным тоном. Альбом 2024 года «Narrative» предложил слушателям материал, проникнутый лирикой и нежностью. Это был луч надежды, «добро без бравады».

С 2022 года Сослан Бурнацев, долго выступавший под псевдонимом Andy Panda, вернулся к имени Эндшпиль, и последние релизы дуэта воспринимаются как высказывание от имени «того самого» состава, завоевавшего самые серьезные позиции в жанре, с тем самым стилем и складом ума. Таков и новый альбом «Anabios».

Не изменилась визуальная составляющая стиля дуэта. В конце февраля был опубликован трейлер альбома «Anabios», который фактически представляет собой полноценный 14-минутный фильм, снятый в духе латиноамериканских гангстерских сериалов с серьезным присутствием мистики. В роли главного отрицательного героя снялся Реймонд Круз, исполнитель роли Туко Саламанки в сериале «Во все тяжкие». Как пишут фанаты в комментариях к трейлеру, «у типов один тизер лучше, чем вся отечественная кинематография».

Miyagi & Эндшпиль традиционно сильны в создании клипов, а теперь их манера визуализации песен особенно ценна на фоне всеобщего увлечения ИИ.

Трейлер снят так, будто Miyagi & Эндшпиль вовсе не знают о том, что нейросеть может все то же самое «нарисовать за пять минут». Логично было бы развить их сегодняшний визуальный мир до состояния настоящего кино или сериала, но Miyagi & Эндшпиль — люди непредсказуемые, живут по своей логике.

Ни о какой лирике в новом альбоме нет и речи. Расфокусированный ямайский стиль остался за рамками «Anabios». Это суровый, но все еще мелодичный материал, для которого настроение «стрелки» двух, видимо, мексиканских группировок в пустыне — идеальная иллюстрация. Слушатель, у которого в плейлисте от Miyagi & Эндшпиль только «I Got Love», едва ли поставит этот альбом на репит. Нужно быть хорошо погруженным в тему слушателем, чтобы, адаптировавшись к голосовым обработкам, проскрестись к строчкам вроде: «Дорого ли тебе обходится нежное кредо на сиплом и фальшивом автомате безответного?.. Грязное кредо отродясь не верит в зарево» («Sample»). «Даже проходя через самые смелые искажения, наша музыка никогда не теряет вектор,— писали Miyagi & Эндшпиль в преддверии релиза.— Мы не подстраиваем ее под чужие ожидания. Мы позволяем ей быть несовершенной. Странной. Неудобной».

Можно остановиться на том, что «язык вторичен по отношению к музыке», но можно копнуть глубже, обустроиться во вселенной Miyagi & Эндшпиля с ее постоянными отсылками к культуре японских самураев, задуматься о том, как все эти тексты живут на фоне северокавказских реалий.

Эта система координат затейлива, но и заманчива, иначе в ней не появлялись бы такие закрытые персонажи, как Скриптонит. Его появление в треке «Quartz» — пытка для неофитов и услада для адептов жанра.

Альбом «Anabios» можно разгадывать как своего рода хип-хоповую «игру в бисер», а можно разок послушать хотя бы потому, что давний клип «I Got Love» на YouTube посмотрели больше миллиарда раз. Случай для россиян исключительный — чего-то эти парни да стоят.