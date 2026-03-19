Евросоюз рассчитывает начать выплату Украине кредита в €90 млрд в начале апреля

Евросоюз рассчитывает, что ему удастся начать выплачивать Украине согласованный большинством членов ЕС кредит в размере €90 млрд к началу апреля. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи лидеров в Брюсселе, которое не было поддержано Венгрией и Словакией.

«После своего решения от декабря 2025 года о предоставлении Украине кредита поддержки в размере €90 млрд на 2026 и 2027 годы Европейский совет приветствует принятие этого кредита созаконодателями и надеется на первую выплату Украине к началу апреля»,— говорится в документе ЕС.

Итоговое заявление было выпущено после заседания ЕС по украинской повестке. В Брюсселе сообщили, что его поддержали 25 из 27 членов Евросовета. Документ не поддержали лидеры Венгрии и Словакии. Европейский совет вернется к вопросу принятия документа на следующем заседании.

Накануне саммита пресс-служба Европейского совета сообщила, что с начала боевых действий на Украине члены ЕС оказали Киеву поддержку в размере €194,9 млрд. В декабре стороны договорились выделить очередной кредит в размере €90 млрд, однако Венгрия блокировала это решение.

Саммит Евросоюза проходит 19-20 марта. Politico со ссылкой на источник сообщала, что проект итогового заявления насчитывает 24 страницы и включает 70 пунктов, распределенных по восьми разделам.

Анастасия Домбицкая