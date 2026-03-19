На Ставрополье в 2025 году уровень преступности снизился на 2,6%

Генерал-лейтенант полиции Андрей Мишагин, начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю, представил депутатам краевой Думы отчет о работе ведомства за 2025 год. Он подробно разобрал оперативную обстановку и ключевые достижения полиции.

В регионе зафиксировали снижение зарегистрированной преступности на 2,6%. Положительная динамика держится уже пятый год подряд. Сотрудники обеспечили порядок на 12 тыс. массовых мероприятий с участием 4,5 млн человек.

Полицейские усилили борьбу с IT-преступлениями. Несмотря на рост их числа, ущерб сократился на 20% впервые с 2020 года. Раскрыли на 17% больше киберпреступлений — около 2,5 тыс. фактов. В 2026 году сосредоточатся на профилактике дропперства среди несовершеннолетних и тесном взаимодействии с банками и операторами связи.

В миграционной сфере провели больше проверок для стабильности региона. Вынесли 360 решений об административном выдворении, 143 — о депортации и свыше 1 тыс. — о запрете въезда в Россию.

Раскрываемость наркотических преступлений, включая сбыт, выросла. Изъяли более 350 кг запрещенных веществ. Ликвидировали 16 каналов поставок: три международных и 13 межрегиональных. В частности, прервали работу двух интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ужесточили контроль за бюджетными расходами. Выявили в 2,5 раза больше преступлений при реализации нацпроектов. На треть увеличили число привлеченных к ответственности за экономические преступления — задокументировали свыше 1,1 тыс. таких фактов. Особое внимание уделили нацпроектам, строительству и незаконному обороту алкоголя.

Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» выполнили на 100%. Число погибших в ДТП достигло минимума за 12 лет. Профилактика и развитие фотовидеофиксации сократили аварии.

В целом за 2025 год зарегистрировали чуть более 30 тыс. преступлений. Сократились убийства, тяжкий вред здоровью, грабежи, квартирные кражи и случаи хулиганства.

