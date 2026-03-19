На Ставрополье зимой ОРВИ и гриппом переболели 103,5 тыс. человек

В Ставропольском крае в период с декабря по февраль 2026 года было зарегистрировано 97 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 22,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2024-2025 года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вместе с тем, случаев заболевания гриппом возросло до 6,5 тыс. случаев. Это на 32,6% больше в сравнении с прошлой зимой. «В зимний период 2025-2026 года в Ставропольском крае отмечалась преимущественная циркуляция вирусов гриппа А (H3N2)»,— уточняется в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в регионе увеличилось количество привитых жителей: до начала сезона от гриппа в крае привились 1,4 млн человек. «За последние пять лет наблюдается увеличение количества привитых жителей края до начала эпидсезона на 6,9%»,— пояснили в ведомстве.

Наталья Шинкарева