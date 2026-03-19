Пушилин впервые заявил об улучшении ситуации с водоснабжением в ДНР

Ситуация с водоснабжением в Донецкой народной республике «постепенно улучшается», заявил глава региона Денис Пушилин на Национальном форуме технологий в Сколково. По словам господина Пушилина, «самые критические моменты» уже преодолены, передает «РИА Новости». Иных подробностей он не привел.

10 марта Денис Пушилин сообщал президенту Владимиру Путину, что власти региона «сконцентрировали свое внимание на снижении водопотерь»: за 2025 год были заменены 126 км сетей, а в 2026-м планируется заменить еще 165 км. «Водохранилища наполняются, что нам позволяет более уверенно смотреть и регулировать подачу воды»,— говорил он.

В июле 2025 года власти ДНР заявили об острой ситуации с водоснабжением в регионе. Тогда основной причиной этого Денис Пушилин называл отсутствие осадков в течение последних нескольких лет – засуха повлияла на наполняемость резервных водохранилищ (Макеевское, Зуевское, Ольховское, Волынцевское и Ханженковское). Власти ограничили цены на питьевую разливную воду и ужесточили график подачи воды (в Донецке и Макеевке вода подавалась раз в три дня на несколько часов).

В октябре Денис Пушилин сообщал, что в регионе идет переброска воды в хранилища из других водоемов и расчищаются русла рек. Также господин Пушилин заявлял о строительстве второй ветки водовода из реки Дон. Летом по водопроводу из Дона регион получал 250 тыс. кубов вместо необходимых 850 тыс. (35% от нужного объема). В декабре 2025 года Владимир Путин заявлял, что окончательно решить проблему с водоснабжением в регионе можно будет только после перехода Славянска под контроль российских военных.

15 марта 2026 года Денис Пушилин заявлял, что российские военные продвигаются к Рай-Александровке – селу к востоку от Славянска. Вблизи населенного пункта начинается водный канал «Северский Донец – Донбасс», который до 2022 года был основным источником водоснабжения региона.

Дарья Шелудякова