Гуцан призвал жестко пресекать попытки нажиться на оборонных контрактах

Прокуроры должны активнее искать злоумышленников, пытающихся нажиться на оборонных контрактах, сказал Генпрокурор России Александр Гуцан. По его мнению, такие люди должны полностью возместить ущерб и нести самую строгую ответственность, вне зависимости от должности.

Глава надзорного ведомства счел необходимым усилить надзор за формированием цен оборонных контрактов. Он призвал коллег координировать работу с другими силовыми ведомствами по этому вопросу.

Господин Гуцан отметил, что прокуроры помогали устранять проблемы при строительстве военной инфраструктуры и оснащении войск всем необходимым. Так, сотрудники ведомства пресекли поставки некачественных боеприпасов и ударных систем, в том числе БПЛА. Кроме того, была обеспечена замена устаревшей аппаратуры и доработка электронной компонентной базы.

Никита Черненко