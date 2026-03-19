В Ростовской области ограничили перемещение молока и скота

Из-за вспышек инфекционных заболеваний скота в Ростовской области введены ограничения на перевозку молока, продукции животного происхождения и живого поголовья. Об этом сообщил региональный Минсельхозпрод.

«Для недопущения возникновения особо опасных инфекционных заболеваний необходимо произвести учет всего поголовья животных в хозяйствах всех форм собственности для проведения последующих исследований и вакцинации»,— пояснили в пресс-службе ведомства.

В Минсельхозпроде добавили, что производственные мощности предприятий Ростовской области принимают весь объем произведенных внутри региона молока.

С начала года в Сибири зафиксировали вспышки инфекции среди крупного рогатого скота. В Новосибирской области ввели режим ЧС. Власти уточняли, что речь идет о бешенстве и пастереллезе. Сегодня в регионе завершили изъятие животных в трех из шести населенных пунктов, включенных в план. Казахстан и Белоруссия ограничили ввоз скота и мяса из России. Вице-премьер Дмитрий Патрушев направил в Новосибирскую область рабочую группу для мониторинга ситуации.